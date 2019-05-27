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Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.

В заявлении профсоюза, представляющего права сотрудников музея, говорится, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей.

По его данным, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.

Лувр пообещал вернуть деньги посетителям, которые заранее забронировали свои билеты, но не смогли ими воспользоваться в понедельник.

Лувр Париж

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