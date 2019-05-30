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В Удмуртии подросток погиб при попытке украсть провода в заброшенной деревне

Он влез на электроопору и получил удар током, коснувшись проводов под напряжением 10 000 Вольт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Удмуртии 16-летний подросток погиб при попытке украсть обесточенные провода в заброшенной деревне в Балезинском районе. По факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 29 мая вечером четверо молодых людей приехали на мотоциклах в заброшенную деревню у речки Даниловки. Там они нашли отключенную трансформаторную подстанцию и решили украсть электропровода. 16-летний подросток и его 22-летний приятель вместе поднялись на подстанцию и отрезали ведущие к ней обесточенные провода, установило следствие.

После этого подросток влез на электроопору, где получил удар током от подведенных к разъединителю проводов, находившихся под напряжением в 10 тысяч Вольт.

Он погиб на месте.

Удмуртия Балезинский район

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