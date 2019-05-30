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Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Эпизод с участием Адама Кадырова выложил в интернет зампред правительства Чечни

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом в инстаграме сообщил заместитель председателя правительства республики Султан Тагаев,

О съемках в интервью "Чечен-Инфо" также сообщил глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов. Он напомнил, что Адам Кадыров отлично учится в школе, активно занимается спортом и на съемках также "показал все свои способности с лучшей стороны".

Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот кьобал дойла цуьнан) Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул". От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых. Дала т1аьхье беркате йойла хьа, Адам! Дала 1алаш войла хьо!

Публикация от Тагаев Султан Хумаидович (@tagaev_sh)

"Воскресший Эртугрул" - исторический приключенческий сериал о тюрках-огузах. Его действие происходит в XIII веке. Главным персонажем сериала стал Эртугрул-бей, отец Османа I, который был основателем Османской империи.

Чечня Турция Рамзан Кадыров

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