Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Эпизод с участием Адама Кадырова выложил в интернет зампред правительства Чечни

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом в инстаграме сообщил заместитель председателя правительства республики Султан Тагаев,

О съемках в интервью "Чечен-Инфо" также сообщил глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов. Он напомнил, что Адам Кадыров отлично учится в школе, активно занимается спортом и на съемках также "показал все свои способности с лучшей стороны".

"Воскресший Эртугрул" - исторический приключенческий сериал о тюрках-огузах. Его действие происходит в XIII веке. Главным персонажем сериала стал Эртугрул-бей, отец Османа I, который был основателем Османской империи.