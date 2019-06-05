Объявлены финалисты литературной премии "Большая книга"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "короткий список" номинантов 14-го сезона, в него вошли 12 произведений.

"Большая книга" преподносит сюрпризы каждый год, иногда довольно решительные. Каждый год она что-то показывает и чему-то учит. И нынешний год особенный. Он нам показал, что молодое писательское поколение сильно подвинуло поколение зрелое", - сказал в среду при оглашении списка номинантов руководитель экспертного совета премии Михаил Бутов.

По его словам, в этом году традиционный роман вытеснила литература, где необходимым элементом построения художественного мира является фантастика.

Бутов также отметил: "За место в финальном списке боролись два "постапокалипсиса", что уже своеобразная ситуация. Кроме того, у нас в процессе премиальной гонки присутствовала книга про котика, про попугайчика и книга про всех остальных животных вместе взятых", - добавил он.

В "короткий список" по решению экспертного совета вошли Алексей Сальников "Опосредованно", Сухбат Афлатуни "Рай земной", Ольгерд Бахаревич "Собаки Европы", Александр Гоноровский "Собачий лес", Линор Горалик "Все, способные дышать дыхание", Евгений Водолазкин "Брисбен", Григорий Служитель "Дни Савелия", Гузель Яхина "Дети мои", Роман Сенчин "Дождь в Париже", Вячеслав Ставецкий "Жизнь А.Г.", Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский "Венедикт Ерофеев: посторонний", Евгения Некрасова "Калечина-Малечина".

Бутов также отметил, что в этом году в премии впервые принимает участие автоперевод: книга Ольгерда Бахаревича "Собаки Европы" изначально была написана на белорусском языке.

"Большая книга" - национальная литературная премия, учреждена в 2005 году. Соучредителями премии являются министерство культуры РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.