Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров-вымогателей

Вырученные деньги они пообещали перечислить в пользу движения Extinction Rebellion

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Британская группа Radiohead выложила в интернет 18 часов ранее не изданных записей. Это решение музыканты приняли после того, как хакеры на прошлой неделе украли у них этот материал с минидиска фронтмена группы Тома Йорка и потребовали выкуп в $150 тысяч.

По словам музыкантов, был украден материал, записанный во время работы над альбомом OK Computer в 1997 году.



Ссылку на записи с условным названием Minidiscs [Hacked] группа выложила в своем аккаунте в фейсбуке. Их можно будет скачать на протяжении ближайших 18 дней за 18 фунтов. "Так что за £18 вы сможете узнать, стоило ли нам платить этот выкуп", - написали музыканты.

Вырученные деньги они пообещали перечислить в пользу движения Extinction Rebellion, которое устраивает акции в защиту окружающей среды.