Поиск

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров-вымогателей

Вырученные деньги они пообещали перечислить в пользу движения Extinction Rebellion

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Британская группа Radiohead выложила в интернет 18 часов ранее не изданных записей. Это решение музыканты приняли после того, как хакеры на прошлой неделе украли у них этот материал с минидиска фронтмена группы Тома Йорка и потребовали выкуп в $150 тысяч.

По словам музыкантов, был украден материал, записанный во время работы над альбомом OK Computer в 1997 году.

Ссылку на записи с условным названием Minidiscs [Hacked] группа выложила в своем аккаунте в фейсбуке. Их можно будет скачать на протяжении ближайших 18 дней за 18 фунтов. "Так что за £18 вы сможете узнать, стоило ли нам платить этот выкуп", - написали музыканты.

Вырученные деньги они пообещали перечислить в пользу движения Extinction Rebellion, которое устраивает акции в защиту окружающей среды.

Лондонские экопротесты

6
Экологические протесты продолжаются в Лондоне уже пятый день. Активисты "Бунта против вымирания" (Extinction Rebellion) перекрыли несколько улиц и перекрестков города, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему изменения климата.Начиная с понедельника задержано 500 участников экобеспорядковОснователи движения призывают гражданское население к участию в акциях, надеясь, что массовость протеста приведет к позитивным изменениямНо не все жители Лондона довольны действиями ативистов: созданная ими нагрузка на городские службы мешает свободно перемещаться по городу и создает иные трудностиО возможных перебоях в работе транспорта предупреждает транспортное управление ЛондонаДополнительные силы полиции выделены для патрулирования британской столицы в дни проведения акции. Активисты в свою очередь грозят перекрывать город до 29 апреля.
Экологические протесты продолжаются в Лондоне уже пятый день. Активисты "Бунта против вымирания" (Extinction Rebellion) перекрыли несколько улиц и перекрестков города, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблему изменения климата.
Radiohead Extinction Rebellion Великобритания

Новости по теме

Новости

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Собор Саграда-Фамилия получил разрешение на строительство спустя 137 лет

Собор Саграда-Фамилия получил разрешение на строительство спустя 137 лет

Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Мединский объяснил вырезанные из "Рокетмена" сцены верховенством закона в РФ

В интернете начали сбор подписей под петицией в защиту блогера BadComedian

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка

Псковский театр драмы предложили объединить с Александринкой

Псковский театр драмы предложили объединить с Александринкой

Дэвид Линч удостоился почетного "Оскара"

Дэвид Линч удостоился почетного "Оскара"

Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');