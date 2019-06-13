Главный приз "Кинотавр.Короткий метр" получила лента "Топливо" Михаила Архипова

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лучшим короткометражным фильмом 30-го кинофестиваля "Кинотавра" стала лента режиссера Михаила Архипова "Топливо".

Церемония вручения призов прошла вечером в Сочи.

Фильм повествует о человеке, который отправляется на поиски топлива для заглохшего трактора и вступает в схватку с равнодушной природой.

Диплом жюри конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" были отмечены короткометражный фильм "@Жених" режиссера Елизаветы Стишовой, а также режиссерский дебют Паулины Андреевой "Плачу с вами".

Короткометражка "Одна историческая ошибка" Михаила Местецкого была удостоена приза Гильдии киноведов и кинокритиков России

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России получила лента "Интервью" Ивана Соснина. Другим таким дипломом критики отметили короткометражный фильм "@Жених" Стишовой.

В жюри конкурса короткометражного кино в этом году вошли режиссеры и сценаристы Наташа Меркулова и Алексей Чупов, писатель Михаил Зыгарь, актер Александр Паль. Председателем жюри была актриса Анна Михалкова.

"Кинотавр" - российский кинофестиваль, который проходит ежегодно в Сочи с 1991 года.

Программа кинофестиваля традиционно разделена на основной конкурс ("полный метр") и "короткий метр".

В программу "Короткий метр" в этом году на отбор было прислано 417 заявок. 72 отклонены из-за несоответствия фестивальному регламенту, в конкурс были включены 26 картин.

ХХХ фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи 9-16 июня.