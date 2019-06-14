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Медведев разрешил заслуженным работникам культуры становиться профессорами без ученой степени

До сих пор такое право было только у кандидатов и докторов наук, а также у обладателей почетных званий

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство разрешило заслуженным работникам культуры получать ученое звание доцента или профессора в области искусства по научным специальностям, не имея ученой степени. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном на портале правовой информации.

Постановление внесло изменения Положение о присуждении ученых званий.

До сих пор получить звание доцента или профессора могли только ученые, имеющие степень кандидата наук или доктора наук. Исключение также делалось для обладателей почетных званий: народный артист, народный художник, народный архитектор, заслуженный деятель искусств, заслуженный артист, заслуженных художник и заслуженный архитектор.

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