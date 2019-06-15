Определены лауреаты всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Завершился II Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра, который проводит Московская филармония в рамках Национального проекта "Культура".

Как отмечают организаторы, этот конкурс дает талантливым музыкантам в возрасте от 22 до 28 лет "стимул для профессионального развития и уникальную возможность проявить себя, а также вносит существенный вклад в повышение престижа профессии артиста симфонического оркестра".

На конкурс поступило 196 заявок, в очном соревновании приняли участие 137 музыкантов из 68 городов России. В первом туре конкурсанты представляли сольную программу продолжительностью 15-20 минут, второй тур - "оркестровые трудности".

В этом году лучше всего на конкурсе выступили исполнители на струнных инструментах. Жюри присудило в четырех специальностях (скрипка, альт, виолончель и контрабас) 17 премий. В четырех специальностях деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот) присудили в общей сложности 12 премий, в группе медных духовых (валторна, труба, тромбон, туба) - восемь лауреатов, одну премию (первой степени) вручили в специальности "арфа".