Исследователи выработали алгоритм для определения авторства песен The Beatles

В отношении многих композиций фанаты годами ломали голову, кто автор - Леннон или Маккартни

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Группа ученых из Гарвардского университета в США и канадского унивеситета

Большинство собственных песен ливерпульской четверки, в том числе "Yesterday", "Let It Be" и "Come Together" были подписаны парой авторов - Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Сами музыканты иногда давали противоречивые комментарии на этот счет. Фанаты и исследователи десятки лет продолжают спорить, кого из них правильней считать основным автором той или иной композиции.

Теперь группа ученых под руководством Марка Гликмана, специалиста по матстатистике из Гарварда, с применением машинного обучения выработала алгоритм по определению истинного автора песни.

За основу они взяли 70 песен, написанных с 1962 по 1966 года, чье авторство было однозначно установлено. В них они выделили 137 уникальных музыкальних шаблонов, таких, как определенные мелодические узоры или последовательности аккордов. Когда алгоритм научился определять авторство этих 70 песен с точностью до 76%, ему предложили на анализ восемь песен с неустановленным авторством.

Алгоритм определил, что музыку к песням "Ask Me Why", "Do You Want to Know a Secret" и проигрыш к "A Hard Day"s Night" с вероятностью выше 90% написал Леннон, а проигрыш в песне "In My Life", с вероятностью 57%, - работа Маккартни.

Марк Гликман выразил надежду, что созданная программа будет полезна специалистам по истории музыки.



Хранитель фанатского клуба British Beatles Fan Club Эрни Саттон заявил, что исследование крайне интересно сообществу, "хотя, конечно, даже с современными технологиями никогда нельзя быть уверенным до конца".



Представитель сэра Пола от комментариев отказался, отмечает FT.