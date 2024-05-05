Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек
Фото: Fernando Maia/Riotur via Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Около 1,6 млн человек собрались на бразильском пляже Копакабана на концерт американской певицы Мадонны, сообщает The Guardian.

Это завершающий концерт ее мирового тура Celebration, вход на него был бесплатным.

Людьми был заполнен не только пляж, но и прилегающие к нему улицы Рио-де-Жанейро.

Поклонники занимали места заранее, некоторые за несколько дней до концерта. Более состоятельные фанаты смотрели концерт с яхт или с балконов квартир на пляже.

Температура воздуха в Рио-де-Жанейро достигала 30 градусов Цельсия днем и 27 градусов во время концерта, поэтому пожарные поливали толпу водой, питьевую воду раздавали бесплатно.

На самом концерте 65-летней исполнительницы, который продолжался более двух часов, работали более трех тысяч полицейских.

Власти штата и города отмечают, что потратили около 20 млн реалов (3,94 млн долларов) на организацию концерта. Остальные расходы покрыли частные инвесторы. По предварительным оценкам, концерт привлек в экономику Рио-де-Жанейро около 300 млн реалов (59,14 млн долларов).

Рио-де-Жанейро Копакабана Мадонна Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка

Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка

Первые награды ММКФ забрали фильмы из Ирана и Германии

Первые награды ММКФ забрали фильмы из Ирана и Германии

АСТ считает, что книга о Пазолини с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи

АСТ считает, что книга о Пазолини с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

Минкультуры не будет запрещать прокат картин из-за одного эмигрировавшего участника

АСТ приостановило продажу книг Ханьи Янагихары и Мадлен Миллер

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });