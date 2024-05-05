На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

Фото: Fernando Maia/Riotur via Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Около 1,6 млн человек собрались на бразильском пляже Копакабана на концерт американской певицы Мадонны, сообщает The Guardian.

Это завершающий концерт ее мирового тура Celebration, вход на него был бесплатным.

Людьми был заполнен не только пляж, но и прилегающие к нему улицы Рио-де-Жанейро.

Поклонники занимали места заранее, некоторые за несколько дней до концерта. Более состоятельные фанаты смотрели концерт с яхт или с балконов квартир на пляже.

Температура воздуха в Рио-де-Жанейро достигала 30 градусов Цельсия днем и 27 градусов во время концерта, поэтому пожарные поливали толпу водой, питьевую воду раздавали бесплатно.

На самом концерте 65-летней исполнительницы, который продолжался более двух часов, работали более трех тысяч полицейских.

Власти штата и города отмечают, что потратили около 20 млн реалов (3,94 млн долларов) на организацию концерта. Остальные расходы покрыли частные инвесторы. По предварительным оценкам, концерт привлек в экономику Рио-де-Жанейро около 300 млн реалов (59,14 млн долларов).