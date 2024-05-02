Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Фото: Michael Kovac/Getty Images for AFI

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская актриса театра и кино Мерил Стрип будет награждена почетной "Золотой пальмовой ветвью" 77-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

"Спустя 35 лет после получения награды за роль в фильме "Крик в темноте", своего единственного появления в Каннах, Мэрил Стрип совершит свое долгожданное возвращение на набережную Круазетт", - сообщила пресс-служба фестиваля.

В свою очередь Стрип отметила, что для нее стало огромной честью получить известие о награде.

"Для международного сообщества артистов получение приза в Каннах всегда было высшим достижением в искусстве кинопроизводства. Я с нетерпением жду возможности приехать во Францию, чтобы лично поблагодарить всех", - добавила Стрип.

Каннский фестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.

Кинодебют Стрип состоялся в 1977 году с выходом на экраны мелодрамы Фреда Циннемана "Джулия". Первую номинацию на "Оскар" актриса получила за роль Линды в военной драме Майкла Чимино "Охотник на оленей" (1978), первую статуэтку - за роль супруги главного героя в социальной драме "Крамер против Крамера" (1979), вторую - за исполнение роли польской эмигрантки Софи Завистовски в драме "Выбор Софи" (1982), третью - за перевоплощение в премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в биографической ленте "Железная леди" (2011). Всего же на премию Американской киноакадемии Стрип была номинирована более 20 раз.

Она является обладательницей многочисленных премий, среди которых "Эмми", "Спутник", BAFTA, "Золотой глобус", "Сезар".