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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн
Фото: Michael Kovac/Getty Images for AFI

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская актриса театра и кино Мерил Стрип будет награждена почетной "Золотой пальмовой ветвью" 77-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы смотра.

"Спустя 35 лет после получения награды за роль в фильме "Крик в темноте", своего единственного появления в Каннах, Мэрил Стрип совершит свое долгожданное возвращение на набережную Круазетт", - сообщила пресс-служба фестиваля.

В свою очередь Стрип отметила, что для нее стало огромной честью получить известие о награде.

"Для международного сообщества артистов получение приза в Каннах всегда было высшим достижением в искусстве кинопроизводства. Я с нетерпением жду возможности приехать во Францию, чтобы лично поблагодарить всех", - добавила Стрип.

Каннский фестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.

Кинодебют Стрип состоялся в 1977 году с выходом на экраны мелодрамы Фреда Циннемана "Джулия". Первую номинацию на "Оскар" актриса получила за роль Линды в военной драме Майкла Чимино "Охотник на оленей" (1978), первую статуэтку - за роль супруги главного героя в социальной драме "Крамер против Крамера" (1979), вторую - за исполнение роли польской эмигрантки Софи Завистовски в драме "Выбор Софи" (1982), третью - за перевоплощение в премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в биографической ленте "Железная леди" (2011). Всего же на премию Американской киноакадемии Стрип была номинирована более 20 раз.

Она является обладательницей многочисленных премий, среди которых "Эмми", "Спутник", BAFTA, "Золотой глобус", "Сезар".

Мерил Стрип
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