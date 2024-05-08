Минкультуры РФ опровергло сообщения об отказе в прокатном удостоверении фильму "Во сне ты горько плакал"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ не получало заявления на выдачу прокатного удостоверения фильму "Во сне ты горько плакал" Николая Солодникова, которому, якобы, отказали в выдаче прокатного удостоверения.

"В Минкультуры России не поступало заявления на выдачу прокатного удостоверения для данной картины", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Ранее в СМИ со ссылкой на общественника, главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина появилась информация о том, что Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Во сне ты горько плакал" режиссера Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли. Ранее Бородин написал жалобу на картину.