Десять фильмов получат субсидии Министерства культуры

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Экспертный совет по экспериментальному и игровому авторскому кино Минкультуры РФ рекомендовал департаменту кинематографии включить 10 проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году, говорится в итоговом протоколе заседания совета.

Согласно протоколу, предложено поддержать новую часть фильма Светланы Дружининой "Гардемарины V", а также фильм Жоры Крыжовникова, ранее снявшего фильмы "Горько!" и "Дорога на Джомолунгму" (о путешествии семьи на Грушинский бардовский фестиваль для исполнения мечты отца семейства).

В список рекомендованных получателей госсубсидий попал проект "Биомеханика Мейерхольда", о великом театральном новаторе ХХ века, режиссера Константина Малкина-Фама. Также на господдержку может претендовать картина "Огонь" Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом.

Кроме них в списке есть фильмы "Три минуты молчания" про моряков, "Евреи" о Холокосте и "Родитель" о детской наркомании. Помимо основного списка, сформирован список картин, которые войдут в резерв. Он состоит из 25 работ, среди которых "Папы" Сарика Андреасяна и Карена Оганисяна, "Ни стыда, ни совести" Оксаны Карас, "Чужими глазами" Дарьи Жук и "Трое" Анны Меликян. В резерв также попали экранизация постановки Антона Чехова "Вишневый сад" и фильм про авиакатастрофу в августе 1981 года на Дальнем Востоке, в которой выжила одна женщина, упавшая с высоты 5 километров.

На заседании Экспертного совета по авторскому и экспериментальному кино, которое проходило в Минкультуры, было представлено 47 работ. Всего в этом году было подано более 120 заявок.

В мае Министерство культуры решило провести дополнительный конкурс на субсидирование производства фильмов из-за низкого качества сценариев.