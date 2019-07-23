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Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.

До этого Non/fiction много лет проходила в Центральном доме художника на Крымском валу. Однако в марте ЦДХ прекратил свое существование и передал свое здание Третьяковской галерее. Выставки, проходившие в нем, переехали в Гостиный двор и Манеж.

Почетным гостем ярмарки 2019 года станет Израиль, рассказали в Минкульте. Посетители смогут познакомиться с новыми для российского читателя, но всемирно признанными израильскими литераторами: Давидом Гроссманом, Эшколем Нево и Орли Кастель-Блюм, а также приобрести последние произведения Амоса Оза, Меира Шалева, Этгара Керета и других.

Non/fiction - международная ярмарка интеллектуальной литературы, которая проходит в Москве ежегодно с 1999 года в конце ноября - начале декабря.

Non/fiction

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