Мединский сообщил об увеличении господдержки музеев и росте их доходов

Внебюджетные доходы музеев выросли в 2,5 раза, сказал министр

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В последние годы федеральные музеи стали получать на 70% больше бюджетных средств, без учета помощи на ремонт и реставрацию, а их внебюджетные доходы выросли в 2,5 раза, сообщил министр культуры Владимир Мединский президенту Владимиру Путину.

Бюджетные деньги идут на зарплаты сотрудников музея, на создание новых экспозиций. Увеличение господдержки "отозвалось" ростом внебюджетных доходов музеев, которые "научились хорошо зарабатывать", отметил глава Минкультуры.

По словам Мединского, за последние шесть лет посещаемость российских музеев превысила 150 миллионов человек, а количество билетов, которые продают музеи, увеличилось почти в два раза. Также за эти годы в стране открылось 170 новых музеев, из них значительная часть - частные.

Министр пригласил Путина посетить новый музей - Владивостокскую крепость, который откроется в ближайшее время. Он отметил, что когда президент приедет на экономический форум во Владивосток, там уже будет открыта первая экспозиция.

Кроме того, по его словам, планируется открыть музей Рерихов, филиал Эрмитажа в Омске, а к 2023 году будет запущен ряд больших музейных выставочных площадок во Владивостоке, Кузбассе, Севастополе и Калининграде.