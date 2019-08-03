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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

По словам его сына, в воде оказались 200 картин

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Никас Сафронов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

"В мастерской находилось порядка 200 картин, большинство из них пострадали от затопления. Картины несколько часов плавали в воде. Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей", - сказал он.

Лука Сафронов сообщил, что кроме картин от затопления пострадали вещи Никаса и книги. Инцидент произошел минувшей ночью. По его словам, мастерскую затопили соседи сверху.

Сын художника добавил, что 19 сентября в Москве должна была открыться выставка Никаса Сафронова, однако теперь ее проведение находится под угрозой.

Москва Никас Сафронов

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