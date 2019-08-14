В Третьяковке открылась новая экспозиция искусства ХХ века

Фото: официальный сайт Третьяковской галереи

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Новые залы искусства ХХ века открыли в Третьяковской галерее после первого этапа изменения экспозиции, сообщили в пресс-службе музея.

"Музей вновь открыл для публики залы, в которых можно увидеть работы русских художников первой трети прошлого столетия, шедевры авангарда", - говорится в сообщении.

В музее уточнили, что в обновленной экспозиции к монографическим залам Василия Кандинского, Ильи Машкова, Петра Кончаловского добавились залы Владимира Татлина, Александра Дейнеки, а также Павла Филонова и его школы, Казимира Малевича и его учеников.

"У публики впервые появилась возможность увидеть два "Черных квадрата" Малевича одновременно - в новой экспозиции первый вариант знаменитой работы "Черный супрематический квадрат" 1915 года демонстрируется вместе с более поздней версией 1929 года", - добавили в сообщении.

В галерее добавили, что одним из центров новой экспозиции стал зал, посвященный уникальной коллекции русского авангарда Георгия Костаки. Большую часть своего собрания он передал Третьяковской галерее в 1977 году. "Этот дар стал крупнейшим за всю историю музея, и сегодня наши зрители могут в полной мере осмыслить его ценность", - сказали в Третьяковке.

В экспозицию произведений Марка Шагала добавлена графика, ранние живописные работы, впервые выставляются иллюстрации к поэме Гоголя "Мертвые души".

В зале № 3 представлены художественные работы 1910-х годов, из которых в дальнейшем вырос знаменитый русский авангард. Среди них произведения Давида Бурлюка, Иосифа Школьника, Николая Кульбина, Александра Шевченко, Роберта Фалька, Нико Пиросмани.

Попасть в залы можно по билету в постоянную экспозицию Новой Третьяковки, говорится в сообщении.