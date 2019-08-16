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Коллекционер из Германии подарил музею в Ангарске 176 советских часов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Коллекционер из Германии Йоханнес Альтмеппен подарил музею часов Ангарска 176 часов советского производства из своего собрания, сообщила мэрия города. Среди подарков наручные, карманные, военные часы и часы-транзистор.

Подробное описание экспонатов придает большую научно-исследовательскую ценность коллекции, отметили в пресс-службе.

Альтменппен посетил ангарский музей четыре года назад и с тех пор решил подарить учреждению часть своего собрания.

Переданные им экспонаты будут выставлены в октябре на специальной экспозиции, пообещала директор музея Вера Павловец.

Немецкий коллекционер передал в дар ангарскому музею 176 экземпляров часов советского производства. ⠀ Йоханнес Альтмеппен, исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии, один из ведущих немецких экспертов, специализирующихся на часах из России, побывал в ангарском музее сегодня, 16 августа. Четыре года назад он уже посещал музей и тогда принял решение передать часть собственной коллекции именно сюда. ⠀ Коллекция подробно описана, это имеет большую научно-исследовательскую ценность. Йоханнес Альтмеппен прочел лекцию о тех экземплярах, которые входят в его собрание, и передал в дар музею 176 часов. В их числе: наручные и карманные. Все изготовлены на заводах бывшего СССР. ⠀ "Ангарский музей часов – это, без сомнения, бренд нашей территории, известный не только на всю Россию. Мы сохраняем культурное наследие, которое передал нам основатель Павел Васильевич Курдюков и которое является нашим достоянием. Мы искренне признательны вам за то, что подарили именно нашему музею свою коллекцию", – поблагодарила гостя из Германии заместитель мэра Марина Сасина. ⠀ Главный хранитель музея часов Баирма Бартанова в торжественной обстановке приняла коллекцию от владельца. По словам директора Веры Павловец, уже в октябре будет организована специальная выставка, в рамках которой ангарчане и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты. ⠀ #Ангарск #городАнгарск #АнгарскийГородскойОкруг #АГО #АдминистрацияАнгарскогоГородскогоОкруга #АдминистрацияАГО #АдмАГО #АдминистрацияАнгарска #ангарсклучшийгородназемле

Публикация от Администрация Ангарск (@angarsk.official)

Ангарский музей стал первым музеем часов в России. Его открыли в 1993 году, в основу собрания легла коллекция жителя города Павла Курдюкова, который передал ее в 1963 году городскому краеведческому музею. В экспозиции представлены часы XV-XX веков России, Западной Европы, Японии в корпусах из бронзы, мрамора, фарфора и дерева. Среди уникальных предметов собрания - например, карманные деревянные часы.

Ангарск СССР Германия музей часов Йоханнес Альтмеппен

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