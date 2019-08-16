Коллекционер из Германии подарил музею в Ангарске 176 советских часов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Коллекционер из Германии Йоханнес Альтмеппен подарил музею часов Ангарска 176 часов советского производства из своего собрания, сообщила мэрия города. Среди подарков наручные, карманные, военные часы и часы-транзистор.

Подробное описание экспонатов придает большую научно-исследовательскую ценность коллекции, отметили в пресс-службе.

Альтменппен посетил ангарский музей четыре года назад и с тех пор решил подарить учреждению часть своего собрания.

Переданные им экспонаты будут выставлены в октябре на специальной экспозиции, пообещала директор музея Вера Павловец.

Ангарский музей стал первым музеем часов в России. Его открыли в 1993 году, в основу собрания легла коллекция жителя города Павла Курдюкова, который передал ее в 1963 году городскому краеведческому музею. В экспозиции представлены часы XV-XX веков России, Западной Европы, Японии в корпусах из бронзы, мрамора, фарфора и дерева. Среди уникальных предметов собрания - например, карманные деревянные часы.