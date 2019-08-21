Одному из "Иванушек International" поставили "памятник при жизни"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Сочи на Курортном проспекте поставили бронзовую скульптуру "Счастливчик", прообразом которой стал уроженец города, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. 20 августа группа приняла участие в открытие монумента, говорится в его инстаграме.



Памятник мечтателя, стоящего на облаке и держащего еще одно облако в руке, уже стал местом притяжения туристов, сообщил городской портал Sochi.com.

"Скульптуру "Счастливчик" предлагают туристам потереть в трех местах от слабоумия, бессердечности и бесплодия", - сообщила пресс-служба артиста. На церемонии открытия певец сказал, что эта традиция его позабавила. "Когда будете отдыхать в Сочи, не забудьте кинуть монетку в море, купить домой чурчхелу и потереть на память Счастливчика", - предложил он.