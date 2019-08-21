Поиск

Одному из "Иванушек International" поставили "памятник при жизни"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Сочи на Курортном проспекте поставили бронзовую скульптуру "Счастливчик", прообразом которой стал уроженец города, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов. 20 августа группа приняла участие в открытие монумента, говорится в его инстаграме.

Памятник мечтателя, стоящего на облаке и держащего еще одно облако в руке, уже стал местом притяжения туристов, сообщил городской портал Sochi.com.

"Скульптуру "Счастливчик" предлагают туристам потереть в трех местах от слабоумия, бессердечности и бесплодия", - сообщила пресс-служба артиста. На церемонии открытия певец сказал, что эта традиция его позабавила. "Когда будете отдыхать в Сочи, не забудьте кинуть монетку в море, купить домой чурчхелу и потереть на память Счастливчика", - предложил он.

Сочи Андрей Григорьев-Апполонов Иванушки International

Новости

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Будущее Человека-паука во франшизе Marvel стало туманным из-за конфликта Sony и Disney

Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы 4" с оригинальным составом

Warner Brothers объявила о съемках "Матрицы 4" с оригинальным составом

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Армена Джигарханяна выписали из больницы

В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой

В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова с высокой температурой

Экранизации "Мулан" пригрозили бойкотом из-за поддержки актрисой полиции Гонконга

Экранизации "Мулан" пригрозили бойкотом из-за поддержки актрисой полиции Гонконга

Умер актер Питер Фонда

Дело "Седьмой студии"

Эксперты не смогли выяснить, расходовала ли "Седьмая студия" бюджет нецелевым образом

Дело "Седьмой студии"

Адвокат заявил, что новая экспертиза подтвердила, что в "Седьмой студии" "никто ничего не украл"

Адвокат заявил, что новая экспертиза подтвердила, что в "Седьмой студии" "никто ничего не украл"
Пожар в соборе Парижской Богоматери

В Нотр-Даме до сих пор не справились с угрозой обрушения собора

В Нотр-Даме до сих пор не справились с угрозой обрушения собора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');