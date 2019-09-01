В Анапе открылся фестиваль "Киношок"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Анапе начал работу XXVIII Открытый кинофестиваль "Киношок", который завершится 8 сентября.

Кинофестиваль был создан в 1992 году, чтобы объединить кинематографистов бывших союзных республик. Двадцать пять лет "Киношок" знакомил зрителей с фильмами из Литвы, Латвии, Эстонии и стран СНГ. Позднее организаторы фестиваля решили сосредоточиться на региональном российском кинематографе, но не отказались и от международного формата.

В этом году на "Киношоке" состоятся несколько официальных кинопремьер. В конкурсных программах представлены фильмы из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Молдавии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Эстонии и других стран.

Конкурс детских фильмов оценивает детское жюри, в телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. Работы, участвующие в полнометражном, короткометражном и документальном конкурсах будут оцениваться профессионалами. В конкурсе полнометражных фильмов жюри возглавляет режиссёр и кинодраматург Юсуп Разыков, также будут работать киновед Сергей Анашкин, актриса Наталья Егорова, режиссер и продюсер Таалайбек Кулмендеев, оператор Сергей Ландо.

Жюри документального конкурса возглавил режиссер и сценарист Вадим Цаликов, жюри короткометражного конкурса - режиссер и сценарист Наталья Мещанинова.

В связи с тем, что в России нынешний год объявлен Годом театра, программа "Кино на площади" будет посвящена экранизациям театральной драматургии.

В рамках фестиваля пройдут специальные показы фильмов: "Керосин" режиссера Юсупа Разыкова, "Троица" Ян Гэ и "Обычные парадоксы небытия" Гоши Куценко.