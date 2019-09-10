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В Самаре после концерта Билана на Дне города предложили требовать возврата денег за плохое выступление

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев считает необходимым прописывать в контрактах с артистами, приглашаемыми на выступления за счет бюджетных средств, возврат денег в случае их "некачественной работы".

"Я вас всех поздравляю с прошедшим Днем города Самара. Достаточно большое количество граждан обращаются по поводу выступления Димы Билана на этом мероприятии. Судя по тому, что видно по записи, есть мнение, что он находился в сильно измененном сознании. Я не знаю, сколько денег бюджетных было заплачено за это выступление, но я хочу обратить внимание, что это уже не первый случай, когда приезжает московская звезда, не проявляя уважения к жителям Самары", - заявил Матвеев.

Он подчеркнул, что, судя по тем закупкам, которые депутат видел в интернете, "подобные выступления на Дне другого города стоят 5 млн рублей".

"Хотелось бы обратить внимание нашего министерства культуры, что такие вещи недопустимы, и, наверное, должна быть какая-то социальная норма договора, контракта с актером, которая подразумевает, что, если человек устал, не хочет работать и спеть в нормальном состоянии пять песен, деньги в бюджет должны возвращаться", - сказал депутат.

В воскресенье 8 августа в Самаре праздновали 433-й день города. Праздничный концерт завершало выступление Димы Билана. После него жители Самары распространили электронную петицию, в которой требовали от артиста извиниться за выступление. На видео с концерта видно, что артист роняет микрофон и почти не поет. Также зрители остались недовольны движениями артиста на сцене и издаваемыми им звуками.

Между тем, сам певец опубликовал видеообращение в инстаграме, в котором принес извинения зрителям концерта в Самаре за выступление в нетрезвом состоянии, объяснив, что давно не употреблял алкоголь и "не рассчитал". Билан обещал в ближайшее время вернуться в Самару с бесплатным качественным концертом.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры и молодежной политики администрации Самары, официальные представители артиста вышли с ними на связь, сейчас ведутся переговоры.

Самара Дима Билан

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