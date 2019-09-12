В Российском музее музыки опровергли пропажу скрипок Страдивари

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов опроверг "Интерфаксу" информацию о пропаже из коллекции 16 музыкальных инструментов.

"Нет, это не так, у нас ничего не пропадало. Информация о том, что из коллекции музея исчезли 16 музыкальных инструментов работы Антонио Страдивари и Николо Амати, неверная. И в полицию с заявлением мы не обращались", - заявил Брызгалов.

Ранее в СМИ сообщали, что правоохранительные органы проводят проверку из-за исчезновения инструментов, которые ранее находились в государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов и которые в 2010 году были переданы Российскому национальному музею музыки.