Поиск

В Российском музее музыки опровергли пропажу скрипок Страдивари

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов опроверг "Интерфаксу" информацию о пропаже из коллекции 16 музыкальных инструментов.

"Нет, это не так, у нас ничего не пропадало. Информация о том, что из коллекции музея исчезли 16 музыкальных инструментов работы Антонио Страдивари и Николо Амати, неверная. И в полицию с заявлением мы не обращались", - заявил Брызгалов.

Ранее в СМИ сообщали, что правоохранительные органы проводят проверку из-за исчезновения инструментов, которые ранее находились в государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов и которые в 2010 году были переданы Российскому национальному музею музыки.

Российский национальный музей музыки

Новости
Дело "Седьмой студии"

С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде

Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Марка Захарова в понедельник выпишут из больницы

"Золотой лев" достался фильму "Джокер" Тодда Филлипса

"Золотой лев" достался фильму "Джокер" Тодда Филлипса

Ямпольская ушла из газеты "Культура"

Жена Александра Розенбаума опровергла его госпитализацию

Мамонова выписали из больницы до следующей операции

В Анапе открылся фестиваль "Киношок"

Роттердам примет "Евровидение-2020"

Умершие знаменитости

Умер французский актер Мишель Омон

Умер французский актер Мишель Омон
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');