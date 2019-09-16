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Умер лидер группы The Cars Рик Окасек

Умершие знаменитости

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вокалист американской группы Рик Окасек умер в возрасте 75 лет. Как сообщили Fox News в полиции Нью-Йорка, 15 сентября его нашли дома мертвым.

По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин.

Группа The Cars оказала значительное влияние на рок-музыку в конце 1970-х годов и в 1980-х. Музыканты записали семь альбомов, последний из них вышел в 2011 году. Их сингл 1981 года Shake It Up достигал 4-й строчки чартов Billboard Hot 100, а Drive 1984 года добирался до 3-го места. В 2018 году The Cars были включены в Зал славы рок-н-ролла.

США Нью-Йорк Рик Окасек The Cars

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