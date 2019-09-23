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На "Первом канале" запустят аналог шоу "Голос" для певцов-любителей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На "Первом канале" 6 октября состоится премьера музыкального шоу "Щас спою", сообщили "Интерфаксу" в дирекции общественных связей канала.

Участников шоу-конкурса выбирали по 1200 заявкам, в итоге в программе примут участие 30 человек. "Все кандидаты проходили серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия - отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике", - сообщается в пресс-релизе телеканала.

В каждом выпуске будут звучать выступления пяти вокалистов, а победителем среди них станет тот, кто "причинит минимальный вред окружающим и за кого проголосует большинство зрителей в зале". Особенность шоу в подаче: сначала зрителям показывают первое выступление конкурсанта "под скромный аккомпанемент одинокого пианино", а затем - номер, подготовленный за месяц работы с преподавателями.

Ведущий шоу Гарик Мартиросян назвал новый проект "уникальным телевизионным приколом". "Я сам серьезно отношусь к музыке и считаю, что издевательство над ней недопустимо. Однако вот в таком веселом капустнике, где люди развлекаются, это уместно. Тем более мы все постоянно наблюдаем похожие выступления на любой вечеринке или в караоке. Вот и наше шоу - это музыкальный прикол с участием самых обычных людей", - приводятся его слова в сообщении.

Первый канал Щас спою

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