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Пятилетний мальчик прыгнул с зонтом с балкона после просмотра мультиков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Коми женщину из поселка Жешарт Усть-Вымского района привлекли к административной ответственности за то, что она оставила пятилетнего сына без присмотра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Ребенок взял зонтик, раскрыл его и спрыгнул с балкона третьего этажа, подражая герою мультфильма.

Инцидент произошел в августе 2018 года, уточняет Komionline. Упавшего мальчика нашел случайный прохожий. Он вызвал скорую помощь. Врачи не нашли у ребенка тяжелых травм.

В прокуратуре Усть-Вымского района "Интерфаксу" рассказали, что в тот момент мать ребенка была на работе, его отчим вышел в магазин за продуктами. В квартире мальчик остался с младшим братом, и они смотрели мультфильмы. Ребенок объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что решил спрыгнуть с зонтиком, потому что видел такие прыжки в мультфильмах о героях с парашютами.

На родителей ребенка составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Мать мальчика получила предупреждение.

Коми Усть-Вымский район МВД Жешарт

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