В Новой Москве решили построить кинодеревню

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Новой Москве уже в 2020 году могут начать строить кинодеревню для натурных съемок, для нее начали искать участок, рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Обычно после съемок декорации разбирают, а на их месте строят новые, объяснил он. Сейчас же появилась идея не сносить использованные декорации, а сделать из них достопримечательность. Новые же декорации будут сооружать на соседней площадке, тоже сохранять и так далее. "Таким образом, со временем мы получим настоящий парк декораций из фильмов", - сказал чиновник.

В Новой Москве земли для этого достаточно, под кинодеревню можно будет выделить участок любой площади, какая потребуется, ограничений почти нет, заключил Жидкин.