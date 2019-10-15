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Власти Берлина решили защитить от терактов 18 достопримечательных и важных объектов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Берлина решили укрепить и усилить охрану 18 туристических объектов на случай возможных терактов, пишет газета Berliner Morgenpost со ссылкой на источники в городском сенате.

За образец они предполагают взять площадь Брайтшайдплатц в районе Шарлоттенбург, которую защитили ограждениями после теракта на рождественской ярмарке 19 октября 2016 года. Меры безопасности будут усилены в том числе вокруг музейного комплекса Гумбольдт-Форум, на Александерплатц, у Бранденбургских ворот.

Представитель городского депутата Андреаса Гайзеля уточнил, что планируется защитить не только туристические и много посещаемые места, но также объекты, имеющие политическую или символическую значимость. Оцепить весь город власти не собираются, заверил он. В частности, для этих целей рассматривается возможность использовать не только ограждения, но и уличную мебель, а также менять маршруты транспорта.

Для разработки мер безопасности уже создана рабочая группа.

19 декабря 2016 года выходец из Туниса Анис Амри въехал на грузовике на территорию рождественской ярмарки на Брайтшайдплатц и начал давить посетителей. 12 человек погибли и еще около 50 получили травмы. Амри с места преступления сбежал, и его через несколько дней застрелили сотрудники правоохранительных органов Италии.

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине

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Берлин Брайтшайтплатц Анис Амри

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