В Госдуме одобрили штрафы для перекупщиков театральных билетов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки об ответственности для перекупщиков билетов в театры, на концерты, в музеи и на выставки. При этом депутаты рекомендовали устранить из документа недочеты ко второму чтению, сказал председатель комитета Павел Крашенинников.

Поправки в КоАП вводят ответственность за продажу билетов не уполномоченным лицом, по завышенной цене, с исправлениями, а также с оказанием сопутствующих услуг, завышающих цену билетов. Авторы поправок предложили ввести штрафы для граждан от 100 000 до 300 000 рублей, для должностных лиц - от 150 000 до 400 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей - до полумиллиона рублей, для организаций - до миллиона.

Одновременно законопроект вводит ответственность театров, музеев или распространителей билетов за отказ вернуть полную стоимость билета, если мероприятие отменяют, заменяют или переносят. Здесь штрафы могут составить от 50 000 рублей для граждан до полумиллиона рублей для юридических лиц.

По словам Крашенинникова, предложенные штрафы несоразмерны тяжести нарушения, в том числе штраф для граждан от 100 тысяч рублей за перепродажу билетов.

Штрафы за спекуляцию билетами на чемпионате мира по футболу FIFA 2018, а также на предстоящем чемпионате Европы UEFA 2020 установили в размере, кратном стоимости билета, а за торговлю поддельными билетами штраф для граждан составлял от 50 000 до 70 000 рублей, напомнил депутат. В этой ситуации размер штрафа был обоснован "значимостью, масштабностью и краткосрочностью спортивных мероприятий, которые приковывают большое внимание людей по всему миру". Вводить еще большие штрафы за спекуляцию билетами в театр нецелесообразно, считают в комитете.

Крашенинников также предложил уточнить положение об ответственности для граждан за перепродажу билетов по завышенной цене. По его словам, выявить такие случаи можно только в результате спецопераций.