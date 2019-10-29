В Санкт-Петербургской епархии предложили отменить высотные ограничения на новые церкви

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Архитектор Санкт-Петербургской епархии Дмитрий Борунов призвал отменить законодательное ограничение высоты культовых сооружений в городе, из-за которых, к примеру, там нельзя строить храмы шатрового типа.

Он напомнил, что до революции в Петербурге запрещалось строить здания выше карниза Зимнего дворца, при этом все храмы строились выше, "тогда даже в голову никому не приходило строить ниже карниза". Ограничение высотности надо отменить, если речь идет об исторической преемственности застройки города, считает он.

Его поддержал архитектор Михаил Мамошин. Он также предложил строить церкви в "ленинградской" части города на участках, которые сейчас занимают разрушающиеся кинотеатры и телефонные станции.

Борунов также указал, что из-за неправильно выстроенной градостроительной политики возникают конфликты при строительстве храмов в новых районах. По его словам, проектирование районов не учитывает нормы, и в результате возникают споры, что строить, детский сад или храм, тогда как району нужно и то, и другое.

Председатель комиссия по архитектурно-художественным вопросам Санкт-Петербургской епархии Александр Федоров добавил, что участки под храмы следует закладывать еще при зонировании территорий, а не по остаточному принципу, что потом приводит к конфликтам.