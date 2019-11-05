Дом родителей Гарри Поттера сдают в аренду за 254 фунта на две ночи

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Суффолке можно арендовать номер на двоих в доме, который снимали в картинах о Гарри Поттере и в котором по сюжету его родителей убил лорд Волдеморт. Объявление о сдаче комнаты по схеме "ночлег и завтрак" появилось на сайте Airbnb.

You can now stay in Harry Potter's childhood home, Godric's Hollow – https://t.co/IluYOB2lgO ⚡ pic.twitter.com/ovXoAdcb0y — Lonely Planet (@lonelyplanet) November 2, 2019

Снять комнату на двоих можно на две ночи минимум, и это будет стоить 254 фунта (21 тысячу рублей). Дом "Де Вер" находится в центре средневековой деревни Лавенхэм, в которой всего более 300 исторических зданий. В фильмах про Гарри Поттера деревня фигурировала как Годрикова впадина.

Хозяйка Джейн предлагает туристам два номера на взрослую пару в здании, которое раньше было пятизвездочной мини-гостиницей. Сервис закрывался на некоторое время и недавно снова открылся.

В каждом номере двухместная кровать с балдахином, отдельный санузел, телевизор и WiFi. У каждого номера отдельная входная дверь, через которую можно проходить круглосуточно. Гости могут располагать частной гостиной с камином и выходить в сад. Хозяйка им обещает традиционный английский завтрак. Кухни или стиральной машины в номерах нет. Для детей, домашних животных или лиц с ограниченной мобильностью жилье будет неудобным, говорится в объявлении.