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Катрин Денёв поправляется после перенесенного ишемического инсульта

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Известная французская актриса Катрин Денёв постепенно восстанавливается после перенесенного малого ишемического инсульта, сообщает телеканал BFM со ссылкой на окружение знаменитости.

По их словам, "лечение проходит хорошо", и актриса постепенно "восстанавливается".

"Как и было объявлено ранее, никаких нарушений в двигательной активности нет. Она восстанавливается. Проводятся дополнительные медицинские осмотры", - приводит телеканал слова источника в окружении Катрин Денёв.

76-летнюю актрису госпитализировали в ночь на 6 ноября в Париже после того, как она перенесла малый ишемический инсульт.

По сообщениям французских СМИ, актриса плохо себя почувствовала во время съемок фильма режиссера Эмманюэль Берко, которые проходят в окрестностях Парижа.

Денев сыграла в десятках фильмов, среди них - "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "Тристана", "Танцующая в темноте", "8 женщин", "Последнее метро".

Фильмы с ее участием не раз удостаивались престижных наград, в том числе "Золотой пальмовой ветви" и "Оскара".

Катрин Денёв кино

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