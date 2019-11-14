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В Оренбурге открыли памятник словарю Даля

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Оренбурге к годовщине со дня рождения лексикографа Владимира Даля открыли памятник его толковому словарю, сообщила пресс-служба областной администрации.

Памятник работы местного скульптора Александра Сукманова выполнен в бронзе. Это стол с первым изданием словаря в четырех томах, чернильницей с гусиным пером, свечой и портретом самого Даля.

Композицию установили на Советской улице, главной пешеходной улице города, портрет Даля смотрит на главный вход в Оренбургскую областную библиотеку имени Крупской.

На церемонии открытия были губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава города Дмитрий Кулагин, член Совета при президенте по русскому языку, председатель научно-образовательного союза "Родное слово" Константин Деревянко, директор по маркетингу союза "Родное слово" Людмила Каврева, президент фонда "Живая классика", автор и руководитель Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей "Культурный след" Марина Смирнова.

Идею памятника высказал оренбургский благотворительный фонд "Евразия". Проект композиции вошел в число победителей всенародного голосования всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей "Культурный след", в котором участвовали более 550 проектов из 74 регионов России.

Оренбург Денис Паслер Владимир Даль Александр Сукманов

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