Майк Шинода из Linkin Park записал саундтрек для фильма "Аванпост"
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Музыкант и один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода стал автором саундтрека к российскому боевику "Аванпост" режиссера Егора Баранова, фильм выйдет в прокат с 21 ноября.
Фрагмент записи и отрывок текста песни "Fine", которая и станет саундтреком к фильму, появились на странице музыканта в Instagram.
Как сообщают в пресс-службе Warner Music Russia, композицию уже можно послушать на всех цифровых площадках и соцсетях.
Как пояснил Шинода, напряжение и тревожная обстановка фильма нашли отклик в его сердце и подтолкнули к написанию композиции.
Сюжет фильма "Аванпост" разворачивается в постапокалиптическом будущем. После нападения неизвестного врага, лишь малая часть, а именно - 10 % территории России и частично соседние территории, остались нетронуты. Эти свободные земли назвали "кругом жизни". Люди провели новую границу, поставили защитный периметр и отправили разведывательные группы за его пределы. Они осознали, что произошло нападение на Землю, в результате чего и погибло почти всё живое. Чтобы дать отпор загадочному противнику, мобилизовали армию, а за периметром построили аванпосты.
Майк Шинода - музыкант, автор песен и продюсер, известен как один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park, которая является одной из самых известных групп в мире. На счету Linkin Park множество мультиплатиновых наград, премии "Грэмми", а также более 55 млн копий альбомов, проданных по всему миру. Дебютный альбом группы Hybrid Theory получил бриллиантовый статус в США и был продан тиражом более 10 млн копий только в Америке. В 2018 году Шинода выпустил свой сольный проект Post Traumatic.
Ранее Linkin Park стали авторами саундтреков к трем фильмам франшизы "Трансформеры", "Трансформеры: Месть падших" и "Трансформеры-3: Темная сторона Луны".