Майк Шинода из Linkin Park записал саундтрек для фильма "Аванпост"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Музыкант и один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода стал автором саундтрека к российскому боевику "Аванпост" режиссера Егора Баранова, фильм выйдет в прокат с 21 ноября.

Фрагмент записи и отрывок текста песни "Fine", которая и станет саундтреком к фильму, появились на странице музыканта в Instagram.

Как сообщают в пресс-службе Warner Music Russia, композицию уже можно послушать на всех цифровых площадках и соцсетях.

Как пояснил Шинода, напряжение и тревожная обстановка фильма нашли отклик в его сердце и подтолкнули к написанию композиции.

Сюжет фильма "Аванпост" разворачивается в постапокалиптическом будущем. После нападения неизвестного врага, лишь малая часть, а именно - 10 % территории России и частично соседние территории, остались нетронуты. Эти свободные земли назвали "кругом жизни". Люди провели новую границу, поставили защитный периметр и отправили разведывательные группы за его пределы. Они осознали, что произошло нападение на Землю, в результате чего и погибло почти всё живое. Чтобы дать отпор загадочному противнику, мобилизовали армию, а за периметром построили аванпосты.