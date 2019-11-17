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Группа A-ha спустя 35 лет представит в Москве свой дебютный альбом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Норвежская группа A-hа 22 ноября сыграет песни со своего дебютного альбома "Hunting High And Low" на сцене Crocus City Hall в рамках мирового тура.

Тур совпал с 35-летием выхода самой известной песни коллектива "Take On Me", вышедшей 19 октября 1984 года.

Как уточнили организаторы, в октябре 2010 года A-ha исполнили "Hunting High And Low" живьем дважды: концерты прошли в Осло и в лондонском Royal Albert Hall.

В программу войдут все песни с первого релиза группы, причем некоторые из них будут сыграны в непривычных аранжировках - тех, которые не вошли в итоговую версию альбома.

"Нет ни одной песни с этого альбома, которую бы мы не хотели сыграть. До того, как выпустить эту пластинку, мы сделали большое количество разных версий песен! У нас были классные идеи аранжировок, которые было бы здорово использовать для нового шоу", - говорил в преддверии тура гитарист и основной автор A-ha Пол Воктор-Савой.

A-ha Hunting High And Low

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