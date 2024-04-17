Картину "Охотники на привале" Василия Перова отреставрировали

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея провела реставрацию картины "Охотники на привале" Василия Перова, полотно будет представлено на выставке в самарском филиале галереи.

Картина будет представлена в филиале музея на выставке "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", сообщили в пресс-службе галереи. Отмечается, что реставрация "максимально приблизила полотно к изначальному замыслу художника".

Сотрудники музея изучали состав лака, а также архивные материалы по истории реставрации картины. В результате работы с загрязнениями, которые возникли, в том числе, из-за того, что полотно было покрыто несколькими слоями лака, картине удалось вернуть первоначальные краски.

"Серое небо обрело привычное для средней полосы России белесое утреннее свечение, стали более заметными очертания снежинок, открылась синева пейзажа заднего плана. Зрителям вновь стало доступно цветовое богатство кафтанов, швы на них и детали костюмов. Стало видно ружье за спиной рассказчика и глаз собаки, озорно выглядывающий из зарослей, где она подъедает подачку, глина на обуви, отверстия на шляпе егеря от дроби", - добавили в галерее.