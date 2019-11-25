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Мультфильм "Холодное сердце 2" показал рекордный дебют в прокате

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам. Это рекордный дебютный показатель для мультфильма, выпущенного не в летний сезон, отмечает MarketWatch.

За пределами США и Канады мультфильм в первый уикенд собрал $350,2 млн, это самый высокий дебютный показатель в истории мировой анимации.

Дебютный результат также стал лучшим для Walt Disney Animation.

Первая часть картины, вышедшая на экраны шесть лет назад, стартовала в прокате в праздничную неделю и заработала $93 млн за пять дней и $67 млн за трехдневный уик-энд. Она оставалась в десятке лидеров по кассовым сборам в течение 17 недель и в итоге заработала $1,27 млрд.

Второе место в североамериканском прокате после минувших выходных занял кинофильм "Ford против Ferrari" (Ford vs Ferrari), рассказывающий о противостоянии двух автоконцернов. Он собрал $16 млн. На третьем месте - биографическая драма "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) с Томом Хэнксом в роли телеведущего Фреда Роджерса.

США Канада The Walt Disney

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