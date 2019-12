Трио "Эрмитаж" Антонова, Кейлина и Казанцева номинировано на "Грэмми"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские музыканты Сергей Антонов (виолончель), Миша Кейлин (скрипка) и Илья Казанцев (фортепиано) в составе фортепьянного трио "Эрмитаж" (Hermitage Piano Triо) стали номинантами 62-й премии "Грэмми" (Grammy Awardes).

Диск с записью фортепианных трио Сергея Рахманинова, записанный на студии Recording Academy в Лос-Анджелесе, представлен в трех номинациях: "Лучшее исполнение камерной музыки" (Best Chamber Music/Small Ensemble Performance), "Лучший инженерный вклад (лучшая работа звукоинженера) в области звукозаписи классической музыки" (Best Engineered Album, Classical) и "Продюсер года в области звукозаписи классической музыки" (Producer Of The Year, Classical).

Финальное голосование "Грэмми" продлится до 3 января 2020 года, после чего будут объявлены лауреаты.

"Для отечественной исполнительской школы выдвижение на престижную премию "Грэмми" имеет особое значение, ведь все эти артисты - в большей или меньшей степени - воспитанники российской исполнительской школы", - отметили в пресс-службе фестиваля "Зимние грезы". Так, виолончелист Антонов и пианист Илья Казанцев - выпускники Московской консерватории, которые сегодня много выступают по всему миру, а Миша Кейлин начал обучаться музыке в России, а уже продолжил своё профессиональное становление в США.

Международный фестиваль классической музыки "Зимние грезы" уже в четвертый раз пройдет в Москве с 4 по 12 февраля 2020 года в Большом зале Консерватории.

"Грэмми" - музыкальная премия, ежегодно вручаемая американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS), сравнимая по значимости с "Оскаром" в кино или "Эмми" в телевидении. Первым советским исполнителем, удостоенным "Грэмми", стал пианист Святослав Рихтер (1961). Среди представителей России, получивших награду, - скрипач Максим Венгеров (1996, 2004), дирижер Владимир Ашкенази (1999, 2010), скрипач Гидон Кремер (2002), виолончелист Мстислав Ростропович (2003 и 2004), первый президент СССР Михаил Горбачев (2004) и другие.