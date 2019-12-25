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Михаил Лермонтов возглавил Общественный совет при Минкультуры РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Члены Общественного совета при министерстве культуры избрали своим председателем директора Национального лермонтовского центра в Середниково, президента московской областной ассоциации "Лермонтовское наследие" Михаила Лермонтова.

Новый глава Общественного совета не только является тезкой поэта, но и принадлежит к его роду шотландского происхождения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", решение о его назначении было принято в среду на первом заседании Общественного совета, которое проходит в Общественной палате. Его заместителями избраны председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов, автор, исполнитель песен, актер и музыкальный продюсер Денис Майданов и президент Евразийской палаты национальных культурных ценностей Александр Швейдель.

Министр культуры Владимир Мединский, выступая на открытии заседания, заявил, что за время существования Общественного совета, который был учрежден в 2012 году, Минкультуры достигло значительных успехов во взаимодействии с гражданами, деятелями культуры и общественными организациями. Он поблагодарил прежнего председателя, писателя Юрия Полякова "за продуктивную и содержательную работу" в предыдущем составе.

Мединский напомнил, что в июне прошлого года по результатам исследования, проведённого Счётной палатой, министерство культуры стало одним из открытых федеральных органов государственной власти, получив высший рейтинг. "Вижу в этом большую заслугу, в том числе, членов Общественного совета. Нам важно, чтобы Общественный совет и впредь сохранил свою консолидирующую роль, выступал с актуальными инициативами, рекомендациями, выносил на обсуждение острые, резонансные вопросы", - сказал министр.

По его мнению, ярким примером подобного конструктивного сотрудничества, стало и должно стать обсуждение Закона о культуре, который получил название "О культурной деятельности" и обсуждение которого проходит на площадке администрации президента.

Мединский добавил, что курировать деятельность Общественного совета будет статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова.

Новый состав Общественного совета при Минкультуры утвердили в ноябре, в него вошли 36 человек.

Минкультуры РФ Михаил Лерфонтов

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