Трамп назвал "Один дома 2" со своим участием одним из величайших рождественских хитов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал американский фильм "Один дома 2", где он сыграл в эпизоде роль-камео, одной из лучших рождественских кинокартин, сообщают американские СМИ.

"Да, я был в "Один дома 2". (...) Это очень хороший фильм, я, мягко говоря, был тогда чуть моложе. Было честью сняться в нем", - сказал Трамп, отвечая на вопросы в ходе видеоконференции с американскими военнослужащими. "Это большой рождественский хит, один из величайших", - добавил он.

How have I never noticed Donald Trump was in home alone?? pic.twitter.com/ig8yJHutwL — Tyrone Mardon (@ItsTyroneMardon) December 23, 2019

Фильм "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" вышел на экраны в 1992 году, он является второй частью одноименной киносерии, ставшей рождественской классикой во всем мире.

Трамп появляется в сцене в отеле, где главный герой, роль которого исполнил Маколей Калкин, спрашивает у него, как пройти в лобби. Трамп отвечает и уходит. На этом его участие в фильме заканчивается.