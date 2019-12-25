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У высотки МИДа после 2020 года начнут реставрировать фасады

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В здании МИДа на Смоленской площади в 2020 году начнут проектировать реставрацию фасадов, а после 2022 года начнется сама реставрация, объявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Работы затронут все здание, в том числе пристройки.

Сейчас в здании отреставрировали парадные помещения правого крыла и сделали ремонт в служебных кабинетов, добавил чиновник.

Техническое состояние здания опасений не вызывает, сказал Емельянов.

В 2020 году в здании отреставрируют ведомственное архивохранилище, сообщил гендиректор ФКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России" Олег Саевский.

В отремонтированном правом крыле разместят департаменты МИДа. Реставрация этого корпуса началась в 2013 году, его полностью освобождали на время работ.

Напомним, что в 2017 году был отреставрирован шпиль МИДа - 56-метровая конструкция массой около 200 тонн. Ее демонтировали, отремонтировали и установили обратно. После этого у него встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем для семейства соколов-сапсанов, обитавшего там еще до реконструкции.

Здание на Смоленской-Сенной площади - одна из семи сталинских высоток, сооруженных в 1947-1954 годах. МИД начали строить в в 1948 году по проекту Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуска и Григория Лимановского.

МИД Мосгорнаследие Владимир Гельфрейх Михаил Минкуск Григорий Лимановский

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