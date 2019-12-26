Организаторы Burning Man подали к властям США иск на миллионы долларов

Фестиваль Burning Man в 2017 году Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы фестиваля Burning Man подали иск к Бюро земельного управления США, они рассчитывают вернуть несправедливые, по их мнению, сборы на проведение мероприятия, сообщает Associated Press.

Организатор фестиваля, некоммерческая организация Black Rock City LLC, подала 13 декабря иск в федеральный окружной суд США в Вашингтоне. Они недовольны тем, что американские власти заставляют организаторов компенсировать затраты на работу полиции и прочих служб во время мероприятия, а также выплачивать 3%-ый сбор от продажи билетов.

Как отмечают в Black Rock City LLC, они на протяжении четырех лет требуют от Бюро обосновать сборы с организаторов фестиваля, которые ежегодно растут. Так, если в 2012 году сборы составили $1,4 млн, то к 2019 году они выросли более, чем вдвое - до $2,9 млн. При этом, по словам адвокатов Black Rock City, за последние три года сборы на возмещение затрат увеличились на 291 процент, а количество участников Burning Man - только на 39 процентов.

Burning Man ("горящий человек") - ежегодный фестиваль в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США. Мероприятие длится восемь дней, в это время в пустыне выставляются произведения современного искусства, выступают различные артисты, круглосуточно играют диджеи. Кульминацией фестиваля является сжигание огромной фигуры человека. Впервые фестиваль состоялся в 1986 году.