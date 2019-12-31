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Мужчина напал на картину Пикассо в лондонской галерее

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - 20-летний мужчина в субботу совершил в лондонской галерее современного искусства Тейт нападение на картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в 20 млн фунтов стерлингов, сообщает во вторник BBC News.

По данным СМИ, в результате нападения написанный испанским художником в 1944 году "Бюст женщины", изображающий художницу и фотографа Дору Маар, оказался разорван и был убран из экспозиции. Галерея не сообщила, как сильно было повреждено полотно, отметив лишь, что его состояние оценят эксперты.

20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона в суде заявил, что будет отрицать обвинения в повреждении картины. Его оставили под стражей до досудебного слушания, которое состоится 30 января.

Великобритания Лондон Пабло Пикассо

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