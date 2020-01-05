Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Британский продюсер Грэм Кинг, известный по фильму "Богемская рапсодия", планирует снять фильм об американском исполнителе Майкле Джексоне, он уже получил права на съемки у наследников певца.

Сценарий к фильму напишет Джон Логан, известный по фильмам "Гладиатор", "Последний самурай" и "Авиатор".

Создатели фильма, по данным издания Deadline, намерены показать жизнь певца с разных сторон и не скрывать спорных эпизодов его биографии.

В фильме будет использована музыка Джексона на разных этапах его творчества.

Режиссер картины, исполнитель главной роли и дата выхода в прокат - пока не известны.

В марте 2019 года HBO выпустил документальный фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин обвинили певца в совращении, когда они были детьми. Представители Джексона судятся с компанией, выпустившей фильм.