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Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Британский продюсер Грэм Кинг, известный по фильму "Богемская рапсодия", планирует снять фильм об американском исполнителе Майкле Джексоне, он уже получил права на съемки у наследников певца.

Сценарий к фильму напишет Джон Логан, известный по фильмам "Гладиатор", "Последний самурай" и "Авиатор".

Создатели фильма, по данным издания Deadline, намерены показать жизнь певца с разных сторон и не скрывать спорных эпизодов его биографии.

В фильме будет использована музыка Джексона на разных этапах его творчества.

Режиссер картины, исполнитель главной роли и дата выхода в прокат - пока не известны.

В марте 2019 года HBO выпустил документальный фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин обвинили певца в совращении, когда они были детьми. Представители Джексона судятся с компанией, выпустившей фильм.

Майкл Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет.

Американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист, Джексон был самым известным исполнителем, заслужившим титул "Король поп-музыки".

Джексон - обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Карьера певца началась в группе "The Jackson 5", созданной его братьями Джеки, Тито и Джермейном. На счету Джексона более 1 миллиарда копий записей, проданных по всему миру. А его альбом Thriller вошел в историю как самый продаваемый в мире.

Великобритания Грэм Кинг Майкл Джексон

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