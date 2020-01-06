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Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сэм Мендес получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за драму "1917".

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

За звание "Лучшего режиссера" боролись: Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер").

Сюжет фильма переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

В российский прокат картина выйдет 30 января.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Премия Кино Золотой глобус

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