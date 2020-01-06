"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Картина "1917" Сэма Мендеса завоевал премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - драма".

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

В номинации также были представлены "Брачная история" Ноа Баумбака, "Два папы" Фернандо Феррейры Мейреллеса, "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе.

Ранее режиссёр картины стал обладателем награды в категории "Лучший режиссёр".

Сюжет фильма переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Рене Зеллвегер, исполнившая главную роль в фильме "Джуди", получила "Глобус" за лучшую женскую роль в драме. Конкуренцию ей составили Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Синтия Эриво ("Гарриет").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.