Поиск

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Картина "1917" Сэма Мендеса завоевал премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - драма".

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

В номинации также были представлены "Брачная история" Ноа Баумбака, "Два папы" Фернандо Феррейры Мейреллеса, "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе.

Ранее режиссёр картины стал обладателем награды в категории "Лучший режиссёр".

Сюжет фильма переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Рене Зеллвегер, исполнившая главную роль в фильме "Джуди", получила "Глобус" за лучшую женскую роль в драме. Конкуренцию ей составили Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Синтия Эриво ("Гарриет").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Премия Кино Золотой глобус

Новости

Мужчина напал на картину Пикассо в лондонской галерее

Новым худруком "Современника" назначен Виктор Рыжаков

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

"Современник" в день прощания с Волчек сыграет ее любимый спектакль

"Современник" в день прощания с Волчек сыграет ее любимый спектакль

Прощание с Галиной Волчек началось в "Современнике"

Умерла исполнительница роли Лолиты в фильме Стэнли Кубрика

Умершие знаменитости

Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

Умерла худрук театра "Современник" Галина Волчек

Мединский подтвердил смену руководства "Роскино"

Мединский подтвердил смену руководства "Роскино"

Организаторы Burning Man подали к властям США иск на миллионы долларов

Организаторы Burning Man подали к властям США иск на миллионы долларов

Михаил Лермонтов возглавил Общественный совет при Минкультуры РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');