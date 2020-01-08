Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Режиссер Баз Лурманн снимет фильм по роману "Мастер и Маргарита"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Австралиец Баз Лурманн, снявший в Голливуде "Великого Гэтсби" и "Мулен Руж", получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с историей "Мастер и Маргарита", и я давно искал права на эту необычную книгу. Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу", - сказал он.

Продюсером картины стала Светлана Мигунова-Дали, которая является правообладателем на экранизацию. Ранее она выступила продюсером российского блокбастера "Легенда №17" о хоккеисте Валерии Харламове.

Производством фильма займется компания Baz&Co, одним из основателей которой является Леонард Блаватник.

Блаватник также выступил продюсером другой экранизации романа, режиссером которой станет Николай Лебедев ("Легенда №17", "Экипаж").

Австралия Баз Лурманн Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита

Новости

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Тарантино удостоен "Золотого глобуса" за лучший сценарий фильма "Однажды в... Голливуде"

Мужчина напал на картину Пикассо в лондонской галерее

Новым худруком "Современника" назначен Виктор Рыжаков

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

"Современник" в день прощания с Волчек сыграет ее любимый спектакль

"Современник" в день прощания с Волчек сыграет ее любимый спектакль

Прощание с Галиной Волчек началось в "Современнике"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');