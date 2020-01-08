Режиссер Баз Лурманн снимет фильм по роману "Мастер и Маргарита"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Австралиец Баз Лурманн, снявший в Голливуде "Великого Гэтсби" и "Мулен Руж", получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с историей "Мастер и Маргарита", и я давно искал права на эту необычную книгу. Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу", - сказал он.

Продюсером картины стала Светлана Мигунова-Дали, которая является правообладателем на экранизацию. Ранее она выступила продюсером российского блокбастера "Легенда №17" о хоккеисте Валерии Харламове.

Производством фильма займется компания Baz&Co, одним из основателей которой является Леонард Блаватник.

Блаватник также выступил продюсером другой экранизации романа, режиссером которой станет Николай Лебедев ("Легенда №17", "Экипаж").