Международный молодежный кинокурс "Жемчужина в кино" прошел в Калининградской области

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Международный кинокурс для молодежи "Жемчужина в кино" прошел на берегу озера Виштынец (объединяет границы России с Польшей и Литвой) в Калининградской области с 4 по 9 января. В кинолагере приняли участие 32 юных любителей фильмографии из России и Польши в возрасте от 9 до 18 лет.

Также Россию и Польшу представили профессиональные педагоги, принявшие участие в организованных для детей мастер-классов в сфере театра и кино.

Итогом многодневной работы стали съемки короткометражного фильма "Страхи", создание постановки пластического мини-спектакля и проведение съемки деморолика о пребывание детей в центре молодежного отдыха.

Фото: пресс-служба АНО "Фестивальная дирекция"

Кинокурс "Жемчужина в кино" был организован для развития детского кинематографа в Калининградской области и повышения профессиональных навыков у учащихся киношкол. Участники обменивались опытом и обсуждали создание международных проектов в области детского кино. Бесплатный обучающий международный курс был организован региональным Агентством по делам молодежи и АНО "Фестивальная дирекция".

В преподавательский состав вошли: дипломированный режиссер, актер Станислав Сапачев. Сценическое мастерство преподавала артист и театральный режиссер Евгений Макаревич. Сценическое движение - артист драматического театра и кино Александр Зуборенко. Сценическая речь – артистка Елена Мочалова.

Мастер-классы по актерскому мастерству провел Петр Боратыньски, сотрудник театрального института А.Севрука и театра им.С. Ярача в Ольштыне. Также актерское мастерство вела Анастасия Боратыньска. В 2011 году она окончила РАТИ (ГИТИС). В 2017 году окончила Академию театрального и кинематографического искусства Н.С. Михалкова. Все педагоги имеют высшее образование в области театра и кино, профессиональный стаж работы более 10 лет.

Специальным гостем киносмены стал московский актер и режиссер Семен Барков. Он провел для ребят ряд мастер-классов.

На закрытии смены и финальных уроках побывали заместитель председателя правительства Калининградской области - министр спорта, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, руководитель областного агентства по делам молодежи Денис Калиновский и руководитель АНО "Фестивальная дирекция" Ольга Каверзина.

"Проект получился очень интересным"

"Я думаю, что те навыки, которые ребята получили, пригодятся им в дальнейшем. И очень хочется, чтобы этот проект жил дальше, расширялся, охватывал больше молодежи - в том числе и тех, кто только хочет попробовать себя в этом деле, и расширял число ребят из других стран и регионов", - сказала Ищенко "Интерфаксу", отметив, что как представительница синхронного плавания, отдельно наблюдала и за артистизмом участников.

Наталья Ищенко, Денис Калиновский и Ольга Каверзина (слева направо) Фото: пресс-служба АНО "Фестивальная дирекция"

"Проект этот получился очень интересным. Все эти ребята связаны с киноиндустрией, занимаются в кружках либо принимали участие в театральных постановках, в съемках фильмов как актеры. Им, конечно, это очень интересно. Интересный и сильный был преподавательский состав", - отметила она.

Руководитель областного агентства по делам молодежи Денис Калиновский отметил, что выбор Центра детского и молодежного отдыха "Жемчужина" для проведения кинокурса был не случаен: "Восток области имеет большие перспективы в развитии детского и молодежного отдыха. Виштынец – это местный Байкал, со своей уникальной природой и атмосферой. Сочетание живописного места и удобного месторасположения позволит ребятам максимально проявить свои таланты в кино. Мы рассматриваем проведение киносмены в рамках летней кампании форума "Балтийский Артек", - подчеркнул глава ведомства.

"Сегодняшняя театральная постановка дала понять, что независимо от возраста и той степени подготовки (есть ребята, которые только начинают свой путь, есть ребята мастеровитые), им есть чему учиться друг у друга. И это даже подтверждает Семен Барков, действующий молодой режиссер из Москвы. Он сам отмечает, что, общаясь с ребятами, сам для себя открывает какие-то новые вещи. Это важно, когда у ребят есть не только чему учиться, но и то, что можно дать другим", - заявил Калиновский "Интерфаксу".

"Есть еще международный формат. Учитывая последнюю ситуацию, которая происходит на мировой арене, очень важно давать возможность, в первую очередь, молодежи, детям, общаться со сверстниками из других государств. Недавно мы провели несколько международных форумов и семинаров, приглашали иностранцев, дали возможность познакомиться с регионом, коллегами, и дали понять, что Россия ничем не отличается по своему гостеприимству и наоборот лучше встречает, лучше провожает. И каждый, кто побывал здесь, остаются с большими впечатлениями и эмоциями", - сказал он.

"Детям интересен мир кино"

Директор АНО "Фестивальная дирекция" Ольга Каверзина сообщила, что в регионе растет спрос на квалифицированные кадры в киноиндустрии.

"Курс показал, что детям интересен мир кино и они хотят стать его участниками. Возможно, в будущем из этих ребят вырастут настоящие профессионалы в этой сфере искусства. Будем стремиться к тому, чтобы этот проект был круглогодичным. В дальнейшем, мы этих детей будем курировать и привлекать к киносъемкам на территории области", - сказала она

"Отмечу, что в Калининградской области с 2017 года, после введения системы рибейтов, значительно возросло количество фильмов, которые снимаются на территории нашего региона. Сейчас требуются не только актеры и режиссеры, но и технические специалисты – операторы, звукорежиссеры, костюмеры и так далее. Курс дал общее представление о киноиндустрии и практические навыки в создании качественного продукта", - отметила Каверзина.

Польский преподаватель Петр Боратыньски высоко оценил подготовленность ребят и их талант.

"Я не первый раз работаю с калининградскими детьми – они очень талантливые. Их воображение, креативность и их работа практически на профессиональном уровне. Короткометражное кино станет финалом этого международного проекта. Это лента о страхах родителей, которые отпускают детей одних куда-либо", - сказал он.

Роль повелителя страхов

Главную роль в короткометражном фильме "Страхи" сыграла 12-летняя Алиса Боряева из Зеленоградска. По ее словам, участие в съёмках оказалось для нее непростой задачей. "Моя героиня - девочка, которая отправилась в свою первую самостоятельную поездку в школьный лагерь. Одна без родителей. В руках у меня мишка - по сюжету, это моя любимая игрушка, самое дорогое, что у меня есть", - рассказывает Алиса.

Ее партнер по фильму - 17-летний Петр Романовский из Польши - исполнил роль повелителя страхов. По словам юноши, было очень интересно работать на съемочной площадке. "Съемки требуют максимальной концентрации внимания и быстрой реакции. Далось это нелегко, но я получил море положительных эмоций", - делится впечатлениями Пётр.

Завершить съемки и представить фильм публике планируется летом этого года.

Калининградская область является участником проекта "Кино России" — совместной инициативы Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) по созданию в регионах благоприятных условий для кино- и телепроизводства.