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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:56

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР Наталья Андрейченко пропала в Мексике, она больше суток не выходит на связь, сообщил через соцсети ее представитель Ян Трунцев. Он также не может связаться с ее сыном Дмитрием. Он просит всех, кто знает, где Андрейченко, сообщить по контактному телефону.

В минувшую субботу актриса была в гостях у подруги в Канкуне. По словам Трунцева, оттуда она уехала в 15:00, пожаловавшись, что плохо себя чувствует и что ее клонит в сон. Она села за руль, отъехала от дома подруги и больше на связь не выходила.

Трунцев отметил, что в последние дни Андрейченко напряженно готовилась к запуску нового проекта.

Наталье Андрейченко 63 года. Известны ее роли в картинах "Мэри Поппинс, до свидания", "Военно-полевой роман", "Леди Макбет Мценского уезда", "Тихий Дон", "Сибириада". В 1991 году она на 15 лет перебралась в США, выйдя замуж за режиссера Максимиллиана Шелла. В 2005 году она вернулась в Россию. В последние годы, по данным СМИ, она жила в Мексике.

Наталья Андрейченко Мексика Канкун США

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