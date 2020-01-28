Родственники пропавшей в Мексике актрисы Андрейченко не обращались в посольство РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Мексике занимается прояснением ситуации с пропажей актрисы Натальи Андрейченко, говорится в твиттере российской дипмиссии.

"Находимся в курсе возможной пропажи в Мексике Натальи Андрейченко. Родственники актрисы в посольство до настоящего момента не обращались", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что посольство занимается прояснением ситуации.

Как сообщалось, народная артистка РСФСР, актриса Наталья Андрейченко не выходит на связь более суток в Мексике. Представитель актрисы Ян Трунцев написал в официальном аккаунте актрисы в инстаграме, что Андрейченко была в субботу в гостях у подруги в Какуне и, ссылаясь на плохое самочувствие и усталость, уехала на машине. После этого Наталья не выходила на связь.

Андрейченко родилась 3 мая 1956 года. Известна по ролям в кино, среди которых "Мэри Поппинс, до свидания", "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Леди Макбет Мценского уезда", "Тихий Дон", "Подари мне лунный свет". Участвовала в телепроектах в России.

В 1985 году во время съемок советско-американского сериала "Петр Великий" Андрейченко, игравшая Евдокию Лопухину, вышла замуж за исполнителя главной роли Максимилиана Шелла. В 1991 году актриса эмигрировала в США.