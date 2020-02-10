Посетителей кинотеатра "Октябрь" эвакуировали из-за возгорания
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Посетители московского кинотеатра "Октябрь" во время премьерного показа картины "Лед 2" были эвакуированы из-за возгорания, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
В одном из залов кинотеатра произошло короткое замыкание. Его ликвидировали до приезда пожарных расчетов. Администрация успела эвакуировать 2500 зрителей до приезда спасателей.
Согласно анонсу, в кинотеатре должна была состояться премьера романтической сказки Жоры Крыжовникова "Лед 2".